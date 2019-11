Selgus gümnaasiumide sisseastumiskatsete ajakava

Pärnu linnavalitsuse haridusnõuniku Katrin Markii sõnutsi tähendab see, et õpilane, kes on edukalt sooritanud sisseastumiskatsed või kellele pakutakse gümnaasiumikohta katseteväliselt (edu olümpiaadidel, stipendium, kutse) saab olulise otsuse langetamiseks vajalikku järelemõtlemise aega lehekuu esimese päevani.