Terviseamet hoiatab läheneva gripihooaja eest

Gripp on raske haigus, mida õnnestub ennetada.

Grippi ja selletaolistesse ägedatesse viirusnakkustesse on terviseameti andmetel novembri alguseks nakatunuid 17. Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonnas on gripi peale mõeldud juba paar nädalat ja gripikahtlusega patsientidelt alalüüse võetud, seni on kõik testid olnud negatiivsed.