Graatsiline kühmnokk-luik on Eesti suurim lind, kelle kaal ulatub suisa 12 kilogrammini. Valge sulerüüga vanalinnud tunneb hõlpsasti ära punaka noka järgi, millel võib märgata musta kühmu, mille järgi lind ongi oma nime saanud. Musta kühmu suuruse järgi saab eristada isaslindu emasest. Nimelt on esimesel neist kühm märksa suurem. Kühmnokk-luige kael on ujudes kõverdunud ja pesitsusajal hoiavad vanalinnud tihti tiibu kohevil, mida ülejäänud luiged ei tee.