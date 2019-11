Galerii: luhtunud kohtumine maaeluministriga asendus EKRE kõnekoosolekuga

Tellijale

Plaani järgi pidi Järvik kokku saama maamajandusest huvitatutega ja vas­tama nende küsimustele. Vändras koolis käinud Järviku kohtumist rahvaga korraldasid lehe teada ministri koduerakonna Pärnumaa esindajad. “Kel ­küsimusi ja midagi ministrile öelda, on oodatud,” kuulutas ürituse plakat.

Et inimeses mitte ilmaasjata kokku poleks tulnud, võttis jutuohjad enda kätte Pärnumaa üks tegusamaid poliitikuid, ämmaemandast loodusterapeudiks ja poliitikuks kasvanud EKRE juhatuse liige ja Pärnumaa ringkonna juht Helle Kullerkupp, kes teadis rääkida, et kõikides ministeeriumides visatakse uutele ministritele kaikaid kodaratesse. Selles osas olevat Martin Helme juba enne valitsuse moodustamist hoiatanud, et peale kuut kuud saavad ministrid hakata oma ministeeriumis inimesi välja vahetama ja oma meeskonda kokku panema.