Neli Pärnumaalt esitatud äriideed pääses Ajujahi järgmisse vooru

Pärnu ettevõte Woodspot OÜ mõtles välja veebipõhise platvormi, kuhu tuuakse kokku kõik metsamaterjaliturul tegutsevad firmad. Pakutakse ettevõtetele võimalust jagada platvormil hinnainfot ja samal ajal olla kursis turu olukorraga. See teeb infohaldamise firmadele kergemaks ja turu läbipaistvamaks.

TravelInspi idee on veebiportaal, mis aitab teha reisiotsuseid. Keskkond ühendab endas inspiratsiooniallika ja praktilise info omadused, misläbi kasutajal on lihtne teha reisivalikuid.

Veel on Pärnumaalt pärit idee, mis kannab lasteaia-eakatekodu nimetust. Tegemist on organisatsiooniga, kus on loodud keskkond põlvkondadevaheliseks koosolemiseks ja õppeks. Seeläbi luuakse lisaväärtust nii eakatele, tõstes nende elukvaliteeti, kui ka lastele, luues neile keskkonna, õppimaks eakatelt ja eakatega koos.