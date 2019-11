Marina Kaljurand: Kui täna toimuks Exiti teemal rahvahääletus

Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand teab küsitluste põhjal, et meie inimeste hinnangul on Euroopa Liidus kasvanud Eesti majanduslik heaolu, tugevnenud julgeolek ja mõjukus maailmas. FOTO: Konstantin Sednev

Mõnikord tundub, et Eesti ajakirjanike lemmikspordiala on avaldada avaliku arvamuse küsitlustulemusi, sest koguni kolm korda kuus saame üksikasjaliku ülevaate, kui mitu protsendipunkti on muutunud erakondade toetus. Aga mida teame sellest, kuidas suhtuvad inimesed Eesti Euroopa Liidu liikmesusse?