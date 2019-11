Riina Solman: Rahvastikupoliitiliselt maal elamisest

Viie aasta eest kevadel toimus Ivika Nõgeli eestvedamisel mess “Maale elama”. FOTO: Margus Ansu

Maal elamise päeva eel vaatasin üle, milline rahvastiku areng meid ees ootab. Statistikaameti prognoosi kohaselt elab aastal 2080 Eestis ligemale 1,2 miljonit inimest. Vähemalt tänapäeval piisab sellest, et oma riiki pidada. Tõsi, siis on meie hulgas rohkem vanemaid inimesi ja seda nii maal kui linnas. Kuid me ei tea, kuhu on selleks ajaks arenenud tervishoid ja eluviisid. Võimalik, et 60 aasta pärast on 80aastane inimene aktiivne töötaja ja ühiskonna liige.