Linnaorkester annab poeesiast tulvil kontserdi soprani, tenori ja baritoniga

Kontsertetendus “Cyrano” põhineb Joosti selgitust mööda Prantsuse kirjaniku Edmond Rostandi näidendil “Cyrano de Bergerac”, mille ainetel on Jaan Krossi libretole kirjutanud muusika Eino Tamberg. Romantilisest poeesiast tulvil tuntuimast Eesti ooperist tulevad esitusele aariad ja ansamblid kodumaa noorte solistide esituses.

Veel on orkestrandid koos Joostiga pärnakaile ette valmistanud Prantsuse ühe tuntuma barokkhelilooja Jean-Philippe Rameau’ särava avamängu ooperile “Le temple de la Gloire” ja Ludwig van Beethoveni sümfoonia nr 2 D-duur, mille helilooja on kirja pannud Prantsuse revolutsiooni ja vabadusevaimustuses, selles on optimismi ja vitaalsust.