Sõudjad valavad diktaatori rajatud linnas higi

Roomast üle 200 kilomeetri piki läänerannikut lõuna poole jääv Sabau­dia ehitati diktaator Mussolini käsul üles 1933. aastal 256 päevaga. Linnake näeb Raja sõnutsi välja üsna ajastutruu. “Avalike hoonete arhitektuur ja teedevõrk – kõik on siin veidi ligadi-logadi. Moodne linnaruum puudub, aga meile see sobib,” rääkis sõudja.

Treeningutingimused seevastu on olümpiamehe arvates suurepärased ja kõik tööplaani kantu on siiani teoks saanud. Praegu käib töö aeroobse võimekuse tõstmisega ja tähelepanu keskmes on iga atleedi isiklik areng ja heaolu. “Treenime järvel, mida rannikutuulte eest kaitseb mets. Vaid ühel päeval olid iilid nii tugevad, et lõi rutiinse töö sassi ega saanud veel liuelda. Tähtsal kohal on rattasõitki ja jõusaalis käime samuti regulaarselt. Aga mitte kangi rebimas, vaid pingutame spetsiaalsel Dyno jõumasinal,” valgustas Raja.