Ema, anna mulle päike

Proua Helene Alvingu elus on pastoril olnud suurem roll, kui mees seda ise tunnistada tahab. Pildil Kleer Maibaum ja Tambet Seling. FOTO: Mats Õun/Endla teater

Ingomar Vihmar on Endlas taas klassika juurde jõudnud: paar aastat tagasi, aprillis 2017 esietendus Küünis tema käe all August Strindbergi “Surmatants” ja nüüd on laval samast perioodist, naturalismi ja realismi Euroopa teatrisse jõudmise ajast Norra kirjaniku Hendrik Ibseni “Kummitused”.