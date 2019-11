Uue kunsti muuseum avab Jüri Arraku näituse

Väljapaneku koostanud kunstiteadlase Tamara Luugi selgitust mööda oli tema eesmärk näidata vaid Arraku maastikupilte, aga et need on kunstniku kollektsioonis küllaltki haruldased, mahtusid valikusse Arraku viie viimase aasta joonistusedki. Ja kui tervikpilt tundub peale vaadates kirjuvõitu, siis Arrak olevat kunstiteadlast lohutanud sõnadega: “Neid joonistusi ühendav lüli on täiesti olemas: see olen ju mina”.