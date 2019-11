Eero Nõmm: Peame oskama loodusega koos elada

Tellijale

Kuid piilume ka jahimehe koju ja hinge ning saame teada, et ürgmehe kestas on peidus pühendunud kanaisa.

Maapoiss, jah. Kodutalu asub Toris. Viimased seitse aastat elanud Sindis vanaisalt päritud majas. Õpingud ja tegemised ikka maa ja metsaga seotud olnud. Maaülikooli läksin õppima metsamajandust, kahetsusega pean tõdema, et see kool jäi kahjuks lõpetamata. Äialt sain kaasavaraks 50 mesilastaru, siis asusin Olustveres mesindust tudeerima.

Isa oli mul metsaülem, samuti jahimees. Ju minulgi kõik see isa poolt sees on.

Jah. Mina pean seda väidet õigeks, et jahimeheks sünnitakse. Mulle tundub, et need, kes vanaisa või isa kõrvalt selle asjaga tegelema hakanud, on kuidagi nagu ehedamad. Tunnetavad seda asja paremini. Hakkasin põhimõtteliselt enne isaga koos metsas käima, kui korralikult kõndima.