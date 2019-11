Kesklinna silla sulgemine kujuneb liiklejatele katsumuseks

Tellijale

Teisele poole jõge pääseb üle Papiniidu silla, Vana-Pärnu ja Audru osavalla elanikel on mõistlik sõita Ehitajate ja Lennuvälja teed pidi.

Ehitaja on lubanud korraldada töö nii, et see bussiliiklust ei segaks, kasutades ajavahemikku, mis jääb hilisõhtuste ja varahommikuste busside sõiduaja vahele. Teetööd kestavad katkemata nii öösel kui päeval.