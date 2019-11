Lektor jagas muuseumis välismaal eesti keele õpetamise kogemusi

Tellijale

Välismaa koolides õpivad ­eesti keelt lapsed ja noored, kel Eesti juured või kes vanemate töö pärast on ajutiselt mujale kolinud. “Selliseid on palju Brüsselis,” tõdes Könninge.

“Eesti keel kahtlemata on ­huvitav,” rõhutas Könninge ja tõi näitena neiu, keda ta oli kuu aega varem kohanud. Ta oli Eurovisioonil kuulnud Ott Leplandi laulu “Kuula”, mis hakkas talle niivõrd meeldima, et ta otsustas hakata õppima eesti keelt. “Selliseid inimesi on ülla­tavalt palju,” kinnitas Könninge.