Kolinud pere hüljatud triibik Morgan otsib kodu

Morgan sattus kassituppa seetõttu, et tema omanik otsustas kodumaa tolmu jalgelt pühkida, nooruke pereliige aga kolimisplaanidesse ei mahtunud. Nii tuli kolmeaastasel kassipoisil liituda kodu otsivate loomade armeega ja Morgan koliti mittetulundusühingu Seltskond Käppadel kassituppa Tootsis.

Lootusega tulevikku vaatav Morgan pole inimestes pettunud, ta on seltskondlik ja inimsõbralik ning talle meeldib noorele loomale omaselt mängida ja joosta. Vahel ajab miisu taga tuppa sattunud sääski või kärbseid. Väga meeldib talle paitamine ja sügamine ja isegi oma ilusat pika karvaga triibulist kasukat laseb ta leplikult kammida.

“Morgan on vahel üsna häälekas poiss: kui miski on puudu või valesti, annab ta sellest kohe märku, et olukord saaks ruttu lahendatud,” iseloomustas kassitoa üks asutajatest Kelly Ardan uut võimalust ootavat nurrumootorit.