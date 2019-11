Tellijale

Mängu alguses paremate väravavõimalustega pärnakad said oma tahtmise 23. minutil, kui Henri Hanson andis hea passi Kristen Saartsile, kes mängis end puurivahist mööda ja lõi palli tühja väravasse.

Pärnu oli esimesel pooltunnil selgelt aktiivsem meeskond ja vääris edu. Kuressaarel ei avanenud mingi väljavaadet väravat lüüa. Kahjuks lõid saarlased need väited poolaja lõpus uppi: 42. minutil said külalised karistuslöögi järel peaga löögile, ent pall lendas väravast meetri jagu mööda. Järgmisel rünnakul jõudis Sander Laht Pärnu karistusalasse, kus suvepealinlaste väravavaht Siim-Sten Palm ta kollase kaardi vääriliselt maha tõmbas. Penaltit asus lööma Märten Pajunurm, kes selle kindlalt realiseeris. 1:1.