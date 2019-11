Tellijale

“Capture the Flagil” (CTF) osalejatel tuli aja peale lahendada küberturbe-, krüptograafia-, aga ka üldisemaid tehnilisi ülesandeid. CTF Pärnu on niisuguseid võistlusi kohalikele korraldanud kaks aastat ja nendest on osa võtnud sadu noori vanuses 14–26 aastat. Seekord võeti mõõtu enamasti kaheste tiimidena, kuid oli individuaalvõistlejaidki.