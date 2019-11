Galerii: hoidisefestival üllatas kõrvitsakommide ja nõgese-porgandi-rabarberimoosiga

Lihula kultuurimaja kunstiline juht ja festivali korraldaja Liisa Vaimla rõõmustas, et aasta-aastalt on osalejaid üha rohkem. Tema sõnutsi üllatasid sel aastal enim rabarberimoos nõgese ja porgandiga ja kõrvitsamaiused, aga ka valepassionimoos.

Magusate hoidiste seas napsas võidu Riina Aida rabarberimoos nõgese ja porgandiga, žürii meelest oli tegu hirmutava nime, kuid põneva koosluse ja väga hea maitsega keedisega. Teise koha vääriliseks hinnati Piret Elismäe klassikaline vaarikamoos ja kolmanda koha saavutas Riina Luige valepassionimaius, mis ühtlasi võitis parima kõrvitsahoidise tiitli. Kohtunikud ütlesid, et see on omapärane, maitsev ja sobiva tekstuuriga. Peale suvikõrvitsa sisaldas see sälis chia-seemneid.