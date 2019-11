Haigla muutis enneaegsete beebide toetuseks värvi

Päeva eesmärk on teavitada ühiskonda enneaegse sünnituse ja sünniga seotud teemadest, sest igal aastal tuleb maailmas ilmale enne oodatud aega 15 miljonit last ehk üle ühe kümnest beebist on enneaegsed.

“Nende laste turvaline saabumine ja riskidest hoolimata õnnelik sünd on alati meie personalile eriline sündmus. Rõõmuga ühineme selle kampaaniaga, et teavitada ühiskonda selle teema olulisusest,” rääkis Laanemets, sest enneaegsed vaprad beebid koos vanematega vajavad suuremat hoolimist ja tuge.

Nendest omakorda üks protsent on väga väikesed enneaegsed ehk need, kes on sündinud 22.–32. rasedusnädalal. See on umbes kolm-neli kuud varem kui oodatud sünniaeg.