Suur on jumala arm, inimlik lembus ligimeste suhtes aga suisa piiritu. Hea näide väite tõestamiseks on läinud aasta kevadest jutuks olev haridus- ja teadusministeeriumi idee kaotada põhikooli lõpueksamid. Esmalt, see on kõige olulisem, vähendab sedasi talitamine mõtte autorite kinnitusel koolistressi, teiseks lõpetataks tarbetu dubleerimine: gümnaasiumid korraldavad oma sisseastumiskatseid niikuinii.