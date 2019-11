Kolm pärnakat jõudis ettevõtlusõppe konkursi nominentide sekka

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitlile on nomineeritud Rääma põhikooli haridustehnoloog Mart Kimmel, aasta ettevõtlusõppe edendajaks pürivad Tammsaare kooli õpetaja Kristi Suppi ja sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht Viivika Vilja.

Mart Kimmel on väga võimekas ettevõtliku mõtteviisi propageerija Pärnumaal ja kaugemalgi. Tema organiseeritud tegevusest on saanud kasu tuhanded õpilased. Kimmel kirjeldab oma tegemisi aadressil nutiraama.weebly.com. Peale kodukoolis korraldatavate arendavate ürituste – häkatonid, inspiratsioonipäevad, pereõhtu „Ettevõtlikud nutimunad“ – osales eelmisel aastal tema eestvõttel üleriigilises nutiviktoriinis „Nutt tuleb peale“ ligemale 5000 noort. Kimmel on oam õpilastega aktiivne ka väljaspool kooli. Ta on loonud Facebooki õpetajate grupi „Ettevõtlik tund igasse kooli“.

Kristi Suppi on tegus õpetaja, kes teeb oma tööd südamega. Ta arendab tundides õpilaste ettevõtlikkust ja on koolis esimene õpetaja, kelle juhendamisel on loodud kaks edukat miniminifirmat. Eelmisel õppeaastal tegutsenud miniminifirmad on osalenud linnas ja riigis eri üritustel: Pärnumaa õpilasfirmade konkursil, Tabaminil ja laatadel ning saavutanud silmapaistvaid tulemusi. Pärnumaa õpilasfirmade konkursil oli Pehme Lõngakera parim miniminifirma ja publiku lemmik. Miniminifirmade laadal Tabamini Tabasalus saavutas Pehme lõngakera esikoha, Vahva Toit stiilipreemia. Pehme Lõngakera tooted on võetud müüki kahte Pärnu suveniirikauplusesse.

Viivika Vilja on pannud liikuma ettevõtlike Pärnu noorte massid, kaasates noori konkurssidele, koolitustele ja teabepäevadele, ja korraldanud hulga üritusi. Pärnu linna tehnoloogiapäevad tänavu jaanuaris andsid põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimaluse osaleda töötubades ja külastada ettevõtteid. Pärnumaa miniettevõtjate festivali eesmärk oli anda noortele ainest ja indu ettevõtlusega tegelda ja tunnustada nende aktiivsust. Pärnumaa ettevõtlike koolide õppereis Järvamaa haridusasutustesse lisas Pärnumaa õpilastele ja õpetajatele korralduskogemust, näiteks olid külas Väätsa põhikool, Peetri kool ja Järva-Jaani gümnaasium. Järvamaa haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste ja Raplamaa haridusasutuste esindajate õppereiside ajal Pärnumaale külastati asutusi ja loodi koostöösidemeid kolme maakonna vahel. „Võta ise ette“ piirkondlikul üritusel said kolmanda kooliastme noored teha ettevalmistusi, et luua minifirma. Ettevõtlusnädalal Pärnumaal korraldas Vilja töötube nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele.

Edu ja Tegu konkursile esitati viies kategoorias 36 kandidaati.

Parimaid tunnustatakse viies kategoorias: aasta ettevõtlik õpetaja ja õppur, ettevõtlusõppe mentor ja ettevõtlusõppe edendaja ning Edu ja Tegu programmi aasta tegija.

Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom märkis, et kandidaadid on pühendunud inimesed, kes jaksavad tegutseda mitmel rindel. „Nende eeskuju nakkab,“ ütles ta. „Rõõmu valmistab seegi, et üha rohkem on koolikollektiive, kus ettevõtlikkuse arendamine on saanud koolipere ühiseks eesmärgiks.“