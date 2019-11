Kirjuvõitu, kuid ikka Jüri Arrak

Kui tahad kunstiga sügavuti tegelda, pead oskama joonistada. See ei tähenda, et kritseldad 50 aastat järjest modelli järgi visandit. Kuid joonistamine eeldab distsipliini, mis on võrreldav Preisi sõjakooliga. Nii tuli kunstiinstituudi õpilastelgi igal hommikul kaks tundi joonistada. Viis aastat järjest.