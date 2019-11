POL ootab toetuse jagamiseks tervist tugevdavate ürituste ettepanekuid

SA Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti Merle Einola sõnutsi peavad esitatavad projektid vastama järgmistele tingimustele: projektitegevusega antakse sihtrühmale küllalt ja arusaadavat teavet, et elukvaliteedi olulised näitajad on vaimselt ja füüsiliselt terved inimesed; üritused või üritustesarjad on mõeldud eri vanuserühmadele ja seotud eri terviseedendusliku tegevusega (näiteks liikumine, loeng, praktika).