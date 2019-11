Politseinikud kontrollisid turvavöö kinnitamist

Pärnu patrullitalituse juhi Henry Murumaa sõnutsi tuvastati, et turvavöö oli kinnitamata jäänud neljal korral ja nende juhtumite kohta alustati menetlust. Veel tuvastati, et kaheksa roolikeerajat kasutas sõidu ajal telefoni.

“Tänan kõiki, kes käitusid roolis autojuhile kohaselt. Turvavöö kinnitamine on meie liikluskultuuris praeguseks juba elementaarne ja selleta üldjuhul ei alustatagi sõitmist. Siiski tabame kontrollide käigus pea alati mõne juhi või kaassõitja, kes on vöö kinnitamata jätnud,” rääkis Murumaa. “Tavaliselt selgitatakse seda kas unustamise või hajameelsusega.”

Turvavöö kinnitamine võtab aega mõne sekundi, kuid õnnetuse korral võib see ära hoida raskeid vigastusi. Unustada ei tohi, et lapsedki peavad olema turvatooli kinnitatud nõuetekohaselt.

Murumaa jutu järgi kipub telefoni kasutamine roolis endiselt olema üsna levinud, kuigi on teada, et see häirib juhi keskendumist ja on seetõttu roolis keelatud. “Kui on ilmtingimata vaja kõne teha või midagi telefonist vaadata, tasub selleks teha ohutus kohas peatus,” manitses Murumaa autojuhte.