Jörgen-Matthias Talviku: Loll mees ei suuda kiiresti sõita

Tellijale

“Uus hooaeg tõotab tulla senistest tunduvalt tihedam, leping uue tiimiga võimaldab mul osaleda 250 ccm masinaklassi tsikliga kõigil Briti ja Euroopa meistrivõistluste etappidel ja kindlasti tahan startida paljudel Eesti meistrivõistluste sõitudel,” rääkis Pärnu motoklubi kasvandik, ühisgümnaasiumis õppiv 17aastane noormees. “Eeldused meisterlikkuse tõusuks on loodud ja minu ülesanne on teha kõik selleks, et nii fännid, tiimipealik Lee Tolan kui kõige suuremad abimehed Karl Saat ja Harri Kullas ei peaks minus pettuma.”