Katse: kui palju ohtlikku kraami leidub koduseinte vahel?

Ka enda majapidamisest leidsin suurel hulgal ohtlikke jäätmeid. FOTO: Urmas Luik

Keeruline on elada nii, et prügi üldse ei tekiks, pea igasuguse tarbimisega kaasnevad jäätmed. Oluline on, mida teeme asjadega, kui neid enam ei vaja. Võib tunduda, et tarbetute asjade loodusesse või prügikonteinerisse või selle kõrvale poetamine on kõige lihtsam viis asjadest vabaneda. Kuid ei ole.