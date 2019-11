Galerii ja video: noored kendama-fännid püstitasid Pärnu rekordi

Krom Kendama tiimi kuuluv Tasane oli meeldivalt üllatunud, et töötuppa tuli nii palju lapsi. “Ei osanud oodata, et nii palju lapsi kohale tuleb,” ütles ta. “Jõudsime teha vaid ühe võistluse, kus mina näitasin triki ette ja võistleja pidi selle järele tegema. Kel see ebaõnnetus, langes välja. Lõpuks jäi sõelale kaks võistlejat, kes näitasid üksteisele trikke ette ja mängisid kolme nurjunud katseni.”