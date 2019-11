Kelmid petsid välja üle 150 000 euro: mees kaotas raha nii väidetavale investeerijale kui õigusabi pakkujale

Eile sai politsei teate, et end investeerimisteenuse pakkujana esitlenud ettevõte pettis Pärnumaa mehelt välja suure summa raha, mida too eri ajal investeerimiseks firma kontole kandis.

“Investeeritud raha mees tagasi ei saanud, misjärel võttis ta ühendust Facebookis õigusteenust pakkunud ettevõttega, mille esindaja lubas tal aidata raha tagasi saada” selgitas Pärnu politseijaoskonna vanemuurija Tiia Sinimeri. “Selleks paluti mehel veel eri summasid üle kanda. Kandeid tehti tegelikult koos, sest „õigusteenuse osutaja“ võttis mehe loal üle tema arvuti ja kandis sealt raha üle, väidetavalt siis selleks, et mees oma investeeringud tagasi saaks. Paraku jäi ta ilma kogu rahast.”

Samalaadseid petuskeeme on viimasel ajal Eestis kasutatud korduvalt. Üldjuhul ei räägi teenusepakkujad eesti keelt. Nende jutt võib olla väga veenev, kuid alati tuleb hoolega mõelda, kas üldse vastata tundmatult välismaiselt numbrilt tulnud kõnele. Teiseks tasub oma rahaga alati ümber käia ettevaatlikult.

“Kui keegi lubab kiiret hõlptulu ja ulmelisi summasid, on see juba väga selge ohumärk, et asi ei ole õige,” hoiatas Sinimeri. “Kunagi ei tasu oma pin-koode ega muid paroole anda suvalistele tundmatutele inimestele ega lubada kellelgi oma arvutit üle võtta. Sel juhul saab kelm seal vabalt toimetada ja teil puudub selle üle absoluutselt igasugune kontroll.”