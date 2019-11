Kalev Vilgats: Jõulu ja laata!

Tellijale

Tänu pikale mälule on meeles, et kui lehetalitus veel Ringi tänaval asus, korraldati Rüütlis kolmepäevast jõululaata. See lõi vahetult enne pühi hoopis jõulusema tunde. Laata jätkus vähemalt paariks aastaks ja siis katkes see kui lõigatult, olles kord sattunud tõeliselt külmale ilmale, mis peletas inimesed tänavalt ja lõpuks kaubitsejadki. Detsembrikuiste välisündmuste korraldamisel peab arvestama ilmaga.