Tellijale

Kaariga oleme tuttavad juba üle 17 aasta ning tema teekonda jälgida on olnud põnev ja innustav algusest peale. Pärast gümnaasiumi lõpetamist kolisime koos Tallinna ja asusime õppima Tallinna ülikooli: tema andragoogika ja mina psühholoogia erialale. Tundsime mõlemad juba esimesel aastal, et see eriala ei ole päris see õige ja edasi liikusime kumbki oma rada.