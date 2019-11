Robert Kirss vahetas klubi

“Mõtlesin pikalt ja kaalusin eri variante, aga tundsin, et vajan keskkonnavahetust. FCI Levadia ambitsioonid on suured, kindlasti oli see üks põhjusi, miks klubivahetuse kasuks otsustasin. Minule on kõik uus ja huvitav, tunnen lisamotivatsiooni end tõestada ja uues klubis läbi lüüa. Üritan mängida nii hästi, et jõuda koondisesse ja olla meeskonnale kasulik nii söötude, väravate kui teiste näitajate poolest,” lausus Kirss.