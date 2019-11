Rannametsas kasvanud neiust sai raskuste kiuste esimene printsess

Tellijale

Väikesest rannakülast võrsunud andekas muusik Adriana ­õppis Häädemeeste keskkoolis seitsmenda klassini, kuni lõpetas kiitusega sealse muusikakooli. Edasi viis koolitee tüdruku õppima Tallinna muusikakeskkooli professor Mari Tampere-Bez­rodny viiuliklassi, kus tal on käsil 12. klass.

“Mulle oli ilmselge, kui kooli läksin, et asun muusikat õppima. Mu õde õppis muusikakoolis. Muusika pole mulle kunagi hobi olnud, see on osa minust,” rääkis kolmelapselise pere noorim laps.