Soome huumorimuusika legend Sepi Kumpulainen tuleb Pärnu

Kuigi mehe nimi ja looming on eestlastele teada, jõudis muusik Eesti esimest korda tänavu, võttes osa Tallinna Lennusadamas toimunud huumorifestivalist Luige Nokk.

“Ühelt poolt on tore ja turvaline esineda Eestis, mis on nii lähedal. Teisest küljest on põnev, kui hästi naabrid minu laule mõistavad ning kuidas meid vastu võetakse,” avaldas Kumpulainen heameelt suvel.