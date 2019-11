Pusle hakkab kokku saama

Nädala teises trennis maandusime jälle matil ja muundusime kilpkonnaks – uus positsioon “The Turtle” (ingl kilpkonn). Mulle meeldib MMA puhul see, et kui sul pole päris täpset aimu, kuidas üks või teine asend välja näeb, loovad nende nimed üsna hea ettekujutuse. Nii ka “kilpkonna” puhul. Üks paarilistest on võitluse käigus jäänud käpuli, toetudes kas kätele või küünarnukkidele. Teine istub talle rõõmsalt ühele puusale ja kontrollib käega teist puusa. Sellele saab lisada veel ühe uue võtte: front headlock’i ehk pealuku. Samuti saab "The Turtle’ist" üle minna eelmisest nädalast tuttavale selja tagant kägistusele.