Lauri Habakuk: Uhke vaatepilt

Tellijale

Kenasti on (liiklemise kontekstis) segi paisatud mullasel tandril toimuv õdusatesse kodudesse ja soojadesse kontoritesse toodud. Veel olen näinud Rääma linnaosa elaniku ja südalinnas töötajana sealset rassimist, ületades Pärnu “arterit” autoga igal argipäeval mitu korda ja mõnel nädalavahetuselgi (kindlasti ­mitte käesoleval, sest ristmik on suletud!). Ja pean tunnistama: lausa lust on vaadata töötavat inimest!