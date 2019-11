Toomas Voll Sügisulust: Siit lavalt on võtta kilodega uusi Eesti tähti

Tellijale

“Hans sai väärt koolituse saates “Tähtede lava”. Ta teab, kuidas esineda ja publikuga suhelda. Muidugi sai ta särada teatritükis “Oliver Twist”,” kiitis grand prix’ noppinud poissi juhendaja Toomas Voll. “Siis tuli tal häälemurre. See (aasta) oli keeruline parkuur, kuid poisil ongi vaja karastust,” avaldas õpetaja, kes hoolealuse tulemust kuuldes oli üllatunud. “Sest siit lavalt on võtta kilodega uusi Eesti tähti. See on fenomen!”