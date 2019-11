Kaotatud 100 000 euro lahing jätab Vapruse PJK ja Vändraga madistama

Tellijale

“Tasemevahe on kahel liigal ikkagi olemas,” võttis Pärnu Vapruse loots Taavi Midenbritt kahemängulise võitluse tippseltskonna klubiga kokku. “Kuressaare oli harjunud mängima kõrgema tempo ja võitluslikkusega. Kuigi saime neile päris hästi vastu, olid nad meist füüsiliselt üle. Mänguliselt me neile alla ei jäänudki, aga meil tekkis esimeses matšis kaks olukorda, kus pidime hinge tõmbama, ja Kuressaare pani neil momentidel just juurde.”