Galerii: Muti küla koerteplatsil hullab kutsasid lähedalt ja kaugelt

Tellijale

Kui Gülli Kaunissaar ja Kaido Koidumets viie aasta eest Muti külla kolisid, oli neil mõte ehitada maja ümber koerte tarvis korralik aed. See pole siiani päris valmis: väravad on veel puudu. Küll on valmis 1200 ruutmeetril laiuv koerte jooksu-, trenni- ja mänguplats. Eraalgatusel valminud väljaku maksumuseks hindab perenaine umbkaudu 4000 eurot, kulukaim oli aia ehitus, see sai tellitud ettevõttelt.