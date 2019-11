Pärnu sadamas seisnud kaubalaevale tehti pommiähvardus

Pärnu sadamas seisnud, Hollandi lipu all seilavale kaubalaevale tehti pommiähvardus.

Eile hommikul kella üheksa ajal tuli välismaiselt e-posti aadressilt merevalvekeskusele kiri, milles öeldi, et Pärnu sadamas seisvale Hollandi lipu all seilavale kaubalaevale on paigaldatud lõhkeseadeldis.