Analüüs kinnitab fakti, et Kesklinna silla seisukord on arvatust hullem ja seda on põhjustanud linnavalitsuse tegematajätmine 1995. aastast alates. Linn seisab valikute ja otsuste ees, mida enam ei saa edasi lükata.

Esiteks: millises ulatuses Kesklinna sillal töid teha ja kui põhjalikult? Kõige keerulisem on see, et remondi ajaks, mis sõltuvalt ilmastikust võib kesta kümme kuud kuni poolteist aastat, tuleks Kesklinna sild sulgeda. Kuidas korraldada liiklus nii, et inimesed pääseksid kesklinna ja tagasi?