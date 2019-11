Uulu hakkab pärastlõunati sõitma lisabuss

“Oleme jõudnud selgusele, et Pärnust Uulu suunas pärastlõunasel ajal on bussid ülekoormatud,” selgitas Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistik Avo Rahu. “Eriti on seda 85. liini ehk Pärnu–Kilingi-Nõmme–Tõlla–Kanaküla buss, mis väljub Pärnust 15.50, ja 74. liini ehk Pärnu–Ikla buss, mis väljub Pärnust kell 16.”