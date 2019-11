Piibril aitab ellu jääda talvevaru

Tellijale

Need Euroopa suurimad närilised sulevad tammidega tihtipeale väiksemaid jõgesid, kuivendussüsteemide magistraalkraave või teetruupe ning selle tulemusel võib korraga suur osa tammi ­taha jäävatest puudest hukkuda. Seepärast pole ime, et koprad tekitavad paljudes, kaasa arvatud minus, vastakaid tundeid. Nende süüks pannakse sedagi, et jõeforellid ei pääse tammidest ülespoole oma tavapärastele koelmutele või et nad pistavad nahka jõe äärde istutatud õunapuid ja ilupajusid.