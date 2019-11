Toomas Alatalu: Miks Moldovast ei räägita?

Tellijale

Kui Moldova senised valitsusjuhid olid oma esimesed välisvisiidid teinud naabrite juurde ehk Kiievisse või Bucureşti või Brüsselisse, siis Ion Chicu ruttas juba 20. novembril Moskvasse, sai sealt kaasa poole miljoni dollari­lise laenu teede remondiks, madalama gaasi hinna ja olematud tollid Venemaale viidavatele puuviljadele ja veinile. Samal päeval kuulutas Moldova parlamendijuht, samuti sotsialist, et Moldova on tagasi suveräänsete rii­kide ühenduses (SRÜ). Esmaspäeval teatas Chicu, et läheb Ukraina pealinna 12. detsembril ehk pärast seda, kui Normandia nelik on kohtunud.