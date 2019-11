Pärnu ooperipäevad tulevad taas! 

2017. aastal asutatud kuninglik teater tegutseb pika ooperitraditsiooniga hoones, kunagises Poola kuningapere suveresidentsis Łazienki Królewskie. Sinna rajas kuningas Stanisław August Poniatowski ooperiteatri, mis avati 1788. aastal. Kuninglik ooper on üks vähestest tänini säilinud autentsetest 18. sajandi õukonnateatritest Euroopas.

Paljud ooperisõbrad on läbi aastate avaldanud kahtlust, kas Pärnu saal sobib ooperietendusteks. Kontserdimaja direktor Marika Pärk tõdes, et siiani on tagasiside olnud hea nii publikult kui esinejatelt. Meie kontserdimajas kui Eesti ühe parema akustikaga saalis näeb ja kuuleb muusikateatreid laiast maailmast. Mõnigi astub Eesti lavale esimest korda.