Galerii: mitte mingi rosolje ehk Pärnus avati kunsti aastanäitus

Pärnu linnagalerii juhataja Alar Raudoja andmetel on tänavune aastanäitus 25. seesugune järjepidevalt toimunud üritus.

Pärnu kunsti kohta võib öelda nii: see on mõnus, kergelt kuurortlinlik, võib-olla veidike kammerlik, uuenduslik ja kohati vanamoodne. “Selline ta aga on ja peame rahul olema,” märkis linnagalerii juhataja Alar Raudoja eile õhtul, mil raekoja väljapanekute saalis avati Pärnu kunsti aastanäitus.