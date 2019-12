August Urr teeb Eesti folk-punki Iiri roki moodi

Tellijale

Bändi asutaja Heini Soobiku jutu järgi oli mõte teha folk-punkbänd teda kummitanud pikalt, alustati läinud talvel. ”Siis tegime proove Viljandis, aga natuke teistsuguse koosseisuga,” ütles Soobik. Nimelt oli neil Viljandist pärit laulja, kellel tekkis terviserike, mistõttu ta ei saanud enam laulda. ”Seejärel keskendusime Pärnule ja hakkasime lauljat otsima,” meenutas Soobik.

Uueks lauljaks osutus ei keegi muu kui Pärnu tuntud punkrokkar Ivo ”Belka” Orav. ”Mina laulan neid laule, millest enamiku on välja mõelnud Heini, aga tal oli väike tagamõte,” selgitas Orav ja avaldas, et tal on sahtlisse kirjutatud lugusid, mida ta oma eelmiste projektidega ei ole teostanud, kuna need ei ole sinna sobinud. ”Saan nendega anda oma panuse August Urri. Vaatame need üle ja muudame vastavalt ansambli suunitlusele ja käekirjale ümber.”

Vanusevahed on bändis päris suured: kõvasti üle 20 aasta. Kõige noorem liige on Karl-Heinrich Roots, kes mängib akordioni. Siim Meibaum on bassimees ja Liina Teras viiuldaja. Meelis Juss täidab korraga trummari ja mänedžeri rolli. Argo Mägi aga mängib mandoliini ja bandžot.