“Minu luuletused selles antoloogias pärinevad eri aegadel ilmunud kogumikest,” tähendas Meiel. “Mõtlesin tekste valides, et need oleksid tõlgitavad, sest keelemängu ju teise keelde naljalt ümber ei pane. Arvestasin sedagi, et tekstid suudaksid kõnetada lugejaid hoopis teises kultuuriruumis. Seega võiksid need viis luuletust, mis antoloogias esitletud, kanda üldist humanistlikku sõnumit, et inimene olla on üks igavene vaev.”