Aasta kauneim aed asub Merekülas

Suitsu koduaed Merekülas võlus otsustajaid uhkete vaadete ja hästi komponeeritud taimekooslustega. Poolehektarise avara krundi võimalusi on julgelt ära kasutatud ja rajatud on suuri istutusalasid. Eriti kaunis ja põnev on aia keskel "voolav" kivide, kõrreliste ja okaspuudega kruusaaed. Lisaks ehib Suitsu koduaeda dekoratiivne turbaaed ja väike tarbeaed. Kõik on ülimalt korras, taimed hooldatud ja terved.