Läinud pühapäeval kogunesid ­lapsed, emad, isad ja vanaemad Pärnu Rahva Raamatu poodi, et koos tähistada Jaak Kännu luulekogu “Elevandid pasundavad unenägudes” ilmumist. Känd on pärnakatele tuttav kui loominguliste laste juhendaja raamatukogus, kirjandusringides, aga ka kui Pärnu suleklubi president. Tal on oskus käigu pealt sõnu riimi ja rütmi panna. Oskab hästi rääkida muinasjutte ja on kursis kirjandusega.