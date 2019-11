Kalev Vilgats: Kuidas jääb Pärnu pärnadega?

Tellijale

Inimesed võtsid pärnade teemal kaasa rääkida. Näiteks vanaproua, kes 1960. aastast töötas Pärnu Kommunaalis ja kellele omal ajal allus 50 koristajat. Tema arvates on linna heakord sellest ajast, kui koristusalasid antakse välja konkursiga, läinud aina halvemaks. Ta soovitas, et linnavalitsus võtaks palgale haritud maastikuarhitekti, kes näeks Pärnu haljas- ja lillealade suuremat pilti ja julgeks siinses haljastuses tutvustada sedagi, mida tehakse lähimates Euroopa linnades.

Vanaproua arvates on järgmised hukkumisohus puud Iseseisvuse väljaku juures kasvavad pooppuud, mille juurtele on istutatud enelas. See on aga taim, mis kahmab endale kogu niiskuse. Väga kummalise mulje jätavad samas suured kulupuhmad, justkui keegi oleks ­õigel ajal unustanud niitmata.